شكرا لقرائتكم سامى قمصان: شخصية الأهلى وراء الفوز على الوداد ووجود الخطيب أعطى ثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامى قمصان مدرب النادى الأهلى، أن الفريق قدم مباراة كبيرة جدا أمام الوداد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المركب محمد الخامس في المغرب، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقال سامى قمصان في تصريحات لقناة الأهلى: درسنا فريق الوداد بشكل كامل وجئنا هنا قبل المباراة بوقت كافٍ، ولاعبو الأهلى قدموا مباراة كبيرة أمام الوداد".

وأضاف مدرب الأهلى: "وجود محمود الخطيب على رأس البعثة أعطى لنا دافع أكبر، ولكن دى خطوة لسه باقى شوط تانى في القاهرة، وشخصية الأهلى صنعت الفارق في المباراة".

وتابع سامى قمصان: "قدمنا مباراة كبيرة في الضغط والاستحواذ والتنظيم وكنا قادرين على الفوز بنتيجة أكبر، وعندنا مباراة في القاهرة سنقاتل من أجل تحقيق الفوز بها والوصول للنهائى".

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حقق فريق الأهلى فوزا مهما على الوداد المغربى بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضع قدما في النهائي.

سجل ثنائية الأهلى قفشة وعلى معلول، وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائى أفريقيا لكن الحسم سيكون فى إستاد القاهرة الجمعة المقبل، عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتينى ميجيل جاموندى المدير الفنى الفريق، كلاً من : رضا التكناوتى وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسونى وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.