شكرا لقرائتكم طارق قنديل: مازال هناك شوط أمام الوداد.. والخطيب اخلاق تمشى على قدمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي عن سعادته بفوز الأهلي على الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موضحا أن الانضباط هو عنوان معسكر الأهلي في المغرب.

وأضاف قنديل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، عقب مباراة الأهلي والوداد: "قوزنا اليوم لم يحسم الأمور، مازال هناك شوط كروي في القاهرة، نتمنى أن تتم الأمور على خير".

وتابع: "الخطيب أسطورة كروية وأخلاق تمشى على قدمين، والجميع في المغرب سعيد بوجوده".

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وعن عودة الفريق للقاهرة قال قنديل: "نبذل بعض المحاولات للطيران من المغرب للقاهرة الثالثة فجرا".

ووضع فريق الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعدما عاد رفاق الشناوي بفوز ثمين أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذى جمعهما اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تمكن محمد مجدي "أفشة"، في احراز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، بعد استغلاله لهدف قاتل من مدفع الوداد، قبل أن يسجل معلول الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أو حتى الهزيمة بأقل من هدفين، في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل 23 أكتوبر باستاد القاهرة.