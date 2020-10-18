شكرا لقرائتكم حمادة عبداللطيف يضع خيارين لبديل ساسي أمام الرجاء ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، اللاعب أحمد سيد زيزو ‏لشغل مركز لاعب الارتكاز الثاني في مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء ‏المغربي وتعويض غياب فرجاني ساسي للإصابة.‏

وقال عبداللطيف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"أفضل أن يلعب زيزو ليكون بديلاً ‏لساسي، أو إسلام جابر في حالة التفكير من قبل باتشيكو في الدفع بزيزو ‏كجناح أيمن على حساب محمد اوناجم".‏

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وشدد "الحاوي" على ضرورة الاستمرار في طريقة اللعب 4-2-3-1 مع ‏ترك الاستحوذا للرجاء واللعب من ورائه في المرتدات أتوقع تسجيل أوباما في مرمى الرجاء ,يجب تغذية مصطفى محمد بالكرات العرضية، كونها رأس ماله ‏الحقيقي".‏

وواصل:"هناك لاعبين مهاريين يحسمون المواجهات الكبرى على ‏المستوى العالمي وبن شرقي يمثل هذه النسخة في الزمالك بشخصيته ‏ومهارته التي تظهر في الأوقات الحاسمة".‏