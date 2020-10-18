شكرا لقرائتكم حمادة عبداللطيف يضع خيارين لبديل ساسي أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رشح حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، اللاعب أحمد سيد زيزو لشغل مركز لاعب الارتكاز الثاني في مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي وتعويض غياب فرجاني ساسي للإصابة.
وقال عبداللطيف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"أفضل أن يلعب زيزو ليكون بديلاً لساسي، أو إسلام جابر في حالة التفكير من قبل باتشيكو في الدفع بزيزو كجناح أيمن على حساب محمد اوناجم".
وشدد "الحاوي" على ضرورة الاستمرار في طريقة اللعب 4-2-3-1 مع ترك الاستحوذا للرجاء واللعب من ورائه في المرتدات أتوقع تسجيل أوباما في مرمى الرجاء ,يجب تغذية مصطفى محمد بالكرات العرضية، كونها رأس ماله الحقيقي".
وواصل:"هناك لاعبين مهاريين يحسمون المواجهات الكبرى على المستوى العالمي وبن شرقي يمثل هذه النسخة في الزمالك بشخصيته ومهارته التي تظهر في الأوقات الحاسمة".
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