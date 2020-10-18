شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: مباراة العودة ستكون أصعب من الذهاب.. والإصرار سبب الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الأهلى حسم الشوط الأول من مواجهته أمام الوداد، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلى: "الحمد لله على الفوز فى مباراة كبيرة جدا زى النهاردة، وحققنا الفوز فى شوط أول ولكن هناك شوط تانى لكى نحسم التأهل".

وأضاف سيد عبد الحفيظ: "العزيمة والإصرار والجهد الكبير سبب الفوز اليوم، ولكن هناك 180 دقيقة متبقية والكورة فيها كل شيء ولازم نستعد كويس لحسم التأهل لأن مباراة العودة ستكون أصعب من الذهاب".

وتابع مدير الكرة: "كل الفريق استحق الفوز لأن كرة القدم لعبة جماعية والفوز يحسب لكل اللاعبين، وليس لاعب بعينه، ومن الغد سنبدأ التفكير في مباراة العودة أمام الوداد".

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حقق فريق الأهلى فوزا مهما على الوداد المغربى بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضع قدما في النهائي.

سجل ثنائية الأهلى قفشة وعلى معلول، وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائى أفريقيا لكن الحسم سيكون فى إستاد القاهرة الجمعة المقبل، عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتينى ميجيل جاموندى المدير الفنى الفريق، كلاً من : رضا التكناوتى وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسونى وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.