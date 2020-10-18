شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم وبادجي يخضعان لاختبار المنشطات بعد فوز الاهلي على الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع ثنائي الاهلي ياسر إبراهيم وأليو بادجي لاختبار المنشطات عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي التى فاز فيها الاهلي مساء اليوم بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمود الخطيب، رئيس الاهلي ، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏ وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال ‏المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏ وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك ‏مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي.‏

ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

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سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.