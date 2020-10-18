شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: موسيمانى كسب تعاطف وحب الأهلاوية.. وأجايى نجم المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل مصطفى نجم النادى الأهلى السابق، أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للقلعة الحمراء، استطاع أن يكسب تعاطف وحب الجماهير الأهلاوية منذ قدومه إلى النادى.

وقال عادل مصطفى فى تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: "موسيمانى استطاع أن يكسب تعاطف الجماهير فى الفترة الماضية وعلى المستوى الشخصى يتعامل بأسلوب جيد مع الجميع، ومنظومة الأهلى قادرة على تحقيق النجاح مع أى حد".

وتابع نجم الأهلى السابق: أجايى من نجوم المباراة رغم ظهور دور معلول وقفشة، والتنظيم الدفاعى من مباراة المقاولون أكثر من رائع ويحسب لموسيمانى، وتوقيت الضغط مميز، هو زرع فى اللاعبين التحضير من أول دقيقة وهذا أمر مهم.

واختتم: العامل البدنى للأهلى فرق بشكل كبير فى مباراة اليوم.

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حقق فريق الأهلى فوزا مهما على الوداد المغربى بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضع قدما في النهائي.

سجل ثنائية الأهلى قفشة وعلى معلول، وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائى أفريقيا لكن الحسم سيكون فى إستاد القاهرة الجمعة المقبل، عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتينى ميجيل جاموندى المدير الفنى الفريق، كلاً من : رضا التكناوتى وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسونى وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.