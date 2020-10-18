شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 17/ 10/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، السبت الموافق 17/ 10/ 2020 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، جاء فى مقدمتها، الأهلي يضع قدماً في نهائي أفريقيا بثنائية نظيفة في الوداد بالمغرب، السفير المصري يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء بالدار البيضاء، إلغاء مسحة كورونا الأولى لبعثة بيراميدز والاكتفاء بواحدة قبل مواجهة حوريا.

الأهلي يضع قدماً في نهائي أفريقيا بثنائية نظيفة في الوداد بالمغرب

وضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

على فرج يستعيد صدارة الاسكواش بعد 9 أشهر من هيمنة الشوربجى

استعاد البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة المصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، صدارة التصنيف العالمى بعد 9 أشهر من هيمنة محمد الشوربجى عليه منذ فبراير الماضى، وذلك بعد تتويجه ببطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، والتى استضافتها أهرامات الجيزة كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش، وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً. وزراء الرياضة والسياحة والهجرة يشهدون نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش "للرجال والسيدات"، والتي استضافتها مصر في الفترة 10-17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي المقام بسفح الأهرامات بمشاركة 96 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

بيراميدز يستعيد فاروق والجباس قبل مواجهة حوريا الغيني.. صور

انتظم الثنائي محمد فاروق ودودو الجباس في المران الثاني لفريق نادي بيراميدز بمدينة الدار البيضاء المغربية، استعدادا لمواجهة حوريا الغيني، حيث كان اكتفى فاروق ودودو بأداء تدريبات خاصة خفيفة في المران الأول بالأمس بسبب شعور الأول بإجهاد في السمانة وشعور الثاني من كدمة في القدم،وتماثل اللاعبان للشفاء وشاركا في المران الثاني على ملعب مولاي عبد الله، وشاركا بصورة طبيعية في التدريب كاملا. حرص أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، على زيارة بعثة الزمالك في فندق الإقامة لدعم الفريق، قبل مواجهة الرجاء المغربي، واستقبله إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق بالمغرب، إلى جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وعلاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس إدارة النادي حيث تمنى السفير المصري التوفيق للبعثة البيضاء. Advertisements فاز الإنتاج الحربي على الاتحاد السكندري 2/1 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة بينهما من الأسبوع العشرين للمسابقة، أحرز هدف الإنتاج الأول غنام محمد في الدقيقة 18 من عُمر اللقاء، وتعادل أحمد رفعت للاتحاد السكندري في الدقيقة 61 ، قبل أن يحرز ممادو نياز هدف فوز الانتاج في الدقيقة 95 ، بهذه النتيجة توقف رصيد الاتحاد عند النقظة 39 محتلاُ المركز الحادي عشر فيما رفع الإنتاج رصيده للنقطة 43 محتلاً المركز السابع. الإنتاج الحربي يفوز على الاتحاد السكندري 2/1 في الدوري العام السفير المصري يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء بالدار البيضاء

أكد محمد بركات مديرالمنتخب الوطنى، إنه سيتم الإعلان عن اسماء اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر المنتخب يوم 23 أكتوبر الجارى، فى إطار الاستعداد لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، مضيفا إنه لا توجد ترتيبات خاصة لاستقبال النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، مؤكدًا أن جميع الترتيبات موحدة ومميّزة للمحترفين، قائلاً: "محمد صلاح لاعب كبير ووجوده بيزودنا ولاعب عالمي وفي لاعيبة كبيرة محترفة في مصر ونبحث عن الافضل للجميع".

البدري يكشف طلبه من الوزير وضم رمضان صبحي ومتابعة هدف محمد صلاح "لايف" قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول أن الفريق القومي سيُقيم معسكر مفتوح من أول نوفمبر المقبل استعداداً لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، موضحا، أن المنتخب سيضم لاعبي أي نادي لن يكون لهم ارتباطات في هذه الفترة ، موضحاً أن هناك تشاور مع الجهاز المعاون حالياً لحسم عدة أور خاصة بارتباطات المنتخب المقبلة، وشدد المدير الفني للمنتخب على أنه طالب وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالتواصل مع الأندية من أجل مساعدة المنتخب ودعّمه الفترة المقبلة. أكد جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بنادى الزمالك أن فريقه لعب خمس مباريات في 15 يوماً وهو ما جعل اللاعبين يشعرون بالإجهاد، مؤكدا أنه يأمل ألا ينعكس ذلك على هذه مباراة الرجاء الهامة، وقال في تصريحات لموقع الكاف نواجه بطل المغرب الذي أهنئه على الفوز بلقب الدوري، مشيرا إلى أن الزمالك سيظهر بشخصيته وطموحه لأن هدفه هو الوصول للنهائي. باتشيكو: الزمالك سيظهر بشخصيته وطموحه أمام الرجاء وهدفنا الوصول للنهائى