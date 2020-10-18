شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يعلق على أداء محمد الشناوى: كنت متألق يا عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم إلى النادى الأهلى، لاعبو الفريق الأحمر على الفوز الثمين الذى انتزعه الأهلى من الوداد البيضاوى المغربى فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت بالمغرب، وكتب طاهر محمد عبر حسابه على فيس بوك "مبروك الفوز للنادى الأهلى .. كنت متألق النهاردة يا عالمى مُشيراً لمحمد الشناوى.



طاهر محمد

ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

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وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.