عزيز بنيج نجم الكرة المغربية: الأهلى تفوق على الوداد فى كل شيئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عزيز بنيج نجم الكرة المغربية السابق أن الأهلي أفضل في كل شيء في الاستحواذ والتكتيك والحالة البدنية، خلال مباراته ضد الوداد المغربي والتي كسبها الأحمر بثنائية نظيفة، والتي جمعتهما على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، قال عزيز خلال تصريحات تلفزيونية: "الوداد خسر الدوري المغربي ودوري ابطال افريقيا وخرج خالي الوفاض من المباراة، مشددا: "الوداد ارتكب أخطاء فردية والأهلي لم يرتكب الوداد أهدر ركلة جزاء والأهلي لم يهدر".
أردف: "الشيخ كومارا لم يتدرب إلا يوم أو يومين وواضح أنه لم يكن مسموح له اشراكه من بداية المباراة، موضحا: كان على الحكم إعادة ركلة الجزاء المشكوك فيها لأن كل لاعبي الأهلي دخلوا منطقة الجزاء، ولم نحسن استعمال الفار وكان يجب إعادة ركلة جزاء الوداد".
استطرد: الوداد لم يكن قادرا على مجاراة الأهلي بدنيا وكان يدافع بعشوائية ولم يحسن تنظيم مجهوده ولعب موسم صعبا حتى آخر الرمق لكن الأهلي حسم الدوري مبكرا ونجح في اراحة لاعبيه أفضل من الوداد.
ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.
وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.
فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.
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