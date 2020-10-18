شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يهنئ بعثة الأهلي بالفوز على الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاتصال بمحمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، لتهنئته وكل عناصر الفريق عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال ، وأشاد الجنايني في اتصاله بالأداء البطولي للاعبي الأهلي، والمشهد المشرف الذي ظهر عليه الفريق ولاعبوه، وتقديم مباراة رائعة، وتحقيقه نتيجة إيجابية للغاية تساعد الأهلي كثيرًا في لقاء الإياب، وأكد رئيس اتحاد الكرة ثقته الكبيرة في تخطي الأهلي هذا الدور، بعد مباراة العودة التي تقام يوم الجمعة القادم.

وخضع ثنائي الاهلي ياسر إبراهيم وأليو بادجي لاختبار المنشطات عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي التى فاز فيها الاهلي مساء اليوم بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمود الخطيب على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز المستحق على الوداد وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏ وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال ‏المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏ وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك ‏مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي.‏