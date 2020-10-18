شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: التحضير الجيد والمبكر وراء فوز الأهلي على الوداد في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان مدرب النادى الأهلى، أن الفريق قدم مباراة كبيرة جدا أمام الوداد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المركب محمد الخامس في المغرب، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، وقال في تصريحات لقناة الأهلى: "درسنا فريق الوداد بشكل كامل وسافرنا للمغرب قبل المباراة بوقت كافٍ، ولاعبو الأهلى قدموا مباراة كبيرة أمام الوداد".

وأضاف مدرب الأهلى: "وجود محمود الخطيب على رأس البعثة أعطى لنا دافع أكبر، ولكن انتصار اليوم خطوة ، ومازال متبقي شوط تانى في القاهرة، وشخصية الأهلى صنعت الفارق في المباراة".

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وتابع سامى قمصان: "قدمنا مباراة كبيرة في الضغط والاستحواذ والتنظيم وكنا قادرين على الفوز بنتيجة أكبر، وعندنا مباراة في القاهرة سنقاتل من أجل تحقيق الفوز بها والوصول للنهائى".

حقق فريق الأهلى فوزا مهما على الوداد المغربى بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضع قدما في النهائي.

سجل ثنائية الأهلى قفشة وعلى معلول، وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائى أفريقيا لكن الحسم سيكون فى إستاد القاهرة الجمعة المقبل، عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.