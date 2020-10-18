شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة القادم الموافق يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء، وتعود بعثة الأهلي من المغرب غداً الأحد على أن يبدأ الفريق تدريباته بعد غداً الأحد استعداداً لمباراة العودة.

وخاض الأهلي مباراة الذهاب اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

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فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.