شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يبرز احتفال لاعبي الاهلي على طريقة مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بلاعبي النادي الأهلي الذين احتفلوا بأهدافهم في شباك نادي الوداد المغربي على طريقة النجم مؤمن زكريا، في حملتهم المتواصلة لمساندته في أزمته الصحية التي يتعرض لها حالياً وتبعده عن الساحرة المستديرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للكاف عبر موقع فيس بوك، صورتين للاعبي الأهلي اثناء احتفالهم على طريقة مؤمن زكريا في الهدفين الذين سجلهم أفشة وعلى معول في شباك الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

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وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.