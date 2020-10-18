شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: موسيمانى أعاد شخصية الأهلى واللاعبين كانوا رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد حسن نجم النادى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للقلعة الحمراء، أعاد شخصية الفريق الأحمر الأفريقية من جديد، وذلك بعد الفوز الذى حققه الفريق الأحمر على نظيره الوداد البيضاوى ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا، بهدفين نظيفين، وكتب الصقر عبر حسابه الشخصى على تويتر "حضرت شخصية الأهلي ببصمات موسيماني في وجود عدالة تحكيمية فجاء النتيجة الرائعة.. برافو كتيبة الأهلي كنتم في الموعد رجال وننتظر أن يفوز الزمالك أمام الرجاء لتكون البطولة مصرية بإذن الله".



احمد حسن

ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.

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جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط مُبكراً واسفر الضغط عن هدف سجله محمد مجدي قفشة اذلى إستغل خطأ ساذج من مدافع الوداد وإستخلص الكرة وسجل هدفاً للأحمر بعده نشط أداء الوداد كما حافظ الأهلي على خطورته.

حاول الفريق المغربي تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي وسدد الحداد كرة قوية جاءت بجوار القائم.

بمرور الوقت نشط أداء الوداد وإستحوذ على مجريات اللقاء شن لاعبيه أكثر من هجمة على مرمى الشناوي في ظل عدم التفاهم بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم الأمر الذى منح الفرصة للاعبو الوداد بتشكيل خطورة أكثر من مرة.

ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 20 وبعدها نال يحيى عطية الله لاعب الوداد بطاقة صفراء للخشونة أيضاً.

واصل الوداد سيطرته على اللقاء وسط تراجع الأهلي بدون مُبرر وأحتسب الحكم الزامبي سيكازوي ضربة للوداد بعدما قام محمد الشناوي بعرقلة لاعب الوداد وتم اللجوء لتقينة الفار التي تأكيد قرار الحكم لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لركلة الجزاء التي سددها بديع أووك بعدما تصدى لها على مرتين في الدقيقة 43 ، وبعدها نشط الاهلي لكن الشوط ينتهي بتقدم الاهلي بهدف نظيف.