شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى : تألق الشناوى منح لاعبي الأهلي الثقة والفوز أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الغالي الذي حققه فريقه على الوداد المغربي بثنائية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال خلال تصريحات تلفزيونية: لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد ان يعود في المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف.

شدد: حارسنا محمد الشناوي كان متألق وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثاني في الشوط الثاني من المباراة، مضيفا : التنظيم التكتيكي كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث او رابع ولكن لم نغتنم الفرصة.

وأردف: خط وسط الميدان كان ناجحا وابلوا بلاءا حسنا في المباراة ولم نرتكب اية أخطاء في محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي، وأضاف موسيماني : كنت أتمنى تسجيل اهداف اكثر ولكن اشكر اللاعبين على هذا الأداء الذي قدموه في مباراة الوداد.