شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ الأهلي وتتمنى التوفيق للزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هاشم حطب بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيرة بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الفوز على فريق الوداد المغربي بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت اليوم في المغرب.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تمنياته بالتوفيق للنادي الأهلي في مباراة العودة القادمة ، وخالص التمنيات لنادي الزمالك بتحقيق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الغد الأحد في ذهاب دور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتوفيق في مواصلة المشوار والوصول للمباراة النهائية ليكون نهائي دوري أبطال إفريقيا مصرياً.

ويتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لفريق بيراميدز ممثل مصر في بطلة الكونفيدرالية الإفريقية والذي يواجه فريق حوريا كوناكري الغيني في مباراة الدور قبل النهائي وأن يحقق الفريق اللقب.