شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على الوداد المغربي: لقد مررنا من هنا ونشكركم على حسن الاستضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد دائماً معركة مستمرة بين الصفحات الرسمية للأندية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة في تواقيت المباريات التي تجمعهما، وهو ما يميز التشجيع حالياً الذي انتقل من المدرجات الى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وفي رد قاسي من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع تويتر، لنظيرتها التابعة لنادي الوداد المغربي، رداً على استقبال الأولي لها قبل انتهاء المباراة بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل لا شيء، وجهت بيدج القلعة الحمراء رسالتها لنادي الوداد قائلة "لقد مررنا من هنا.. نشكركم على حسن الاستضافة".



رد النادي الاهلي على صفحة نادي الوداد المغربي

وكانت قد وجهت الصفحة الرسمية لنادي الوداد المغربي رسالة ترحيب تحمل طابع ساخر من المارد الأحمر قبل بداية المباراة، حيث نشرت صورة من اخر مباراة جمعتهما اثناء تسجيل هدف في شباك حارس مرمي الفريق السابق شريف إكرامي، وكتبت "مرحباً للأهلي، سعداء بلقائكم مرة آخري هذ المساء، هنا وقفنا آخر مرة"، وهو ما دفع الصفحة الرسمية للأهلي على الرد بشكل قاسي بعد فوز فريقها بثنائية نظيفة.

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تغريدة الصفحة الرسمية لنادي الوداد المغربي

ووضع الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.