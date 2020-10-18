عادل مصطفى:موسيمانى كسب تعاطف الجماهير والأهلى بينجّح أى حد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عادل مصطفى نجم النادى الأهلى السابق، أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للقلعة الحمراء، استطاع أن يكسب تعاطف وحب الجماهير الأهلاوية منذ قدومه إلى النادى، وقال عادل مصطفى فى تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: موسيمانى استطاع أن يكسب تعاطف الجماهير فى الفترة الماضية وعلى المستوى الشخصى يتعامل بأسلوب جيد مع الجميع، ومنظومة الأهلى قادرة على تحقيق النجاح مع أى حد
أضاف: أجاى من نجوم المباراة رغم ظهور دور معلول وقفشة، والتنظيم الدفاعي من مباراة المقاولون أكثر من رائع ويحسب لموسيمانى، وتوقيت الضغط مميز، هو زرع فى اللاعبين التحضير من أول دقيقة وهذا أمر مهم ، واختتم: العامل البدني للأهلي فرق بشكل كبير فى مباراة اليوم.
فى سياق متصل، أحتفل أعضاء الأهلي بفوز فريقهم على الوداد المغربي بمقر النادي بالجزيرة بثنائية نظيفة، ووضع الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.
وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.
فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.
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