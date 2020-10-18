7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، السبت الموافق 17/ 10/ 2020 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، جاء فى مقدمتها، الأهلي يضع قدماً في نهائي أفريقيا بثنائية نظيفة في الوداد بالمغرب، السفير المصري يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء بالدار البيضاء، إلغاء مسحة كورونا الأولى لبعثة بيراميدز والاكتفاء بواحدة قبل مواجهة حوريا. الأهلي يضع قدماً في نهائي أفريقيا بثنائية نظيفة في الوداد بالمغرب وضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا . على فرج يستعيد صدارة الاسكواش بعد 9 أشهر من هيمنة الشوربجى استعاد البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة المصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، صدارة التصنيف العالمى بعد 9 أشهر من هيمنة محمد الشوربجى عليه منذ فبراير الماضى، وذلك بعد تتويجه ببطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، والتى استضافتها أهرامات الجيزة كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش، وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً. حرص أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، على زيارة بعثة الزمالك في فندق الإقامة لدعم الفريق، قبل مواجهة الرجاء المغربي، واستقبله إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق بالمغرب، إلى جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وعلاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس إدارة النادي حيث تمنى السفير المصري التوفيق للبعثة البيضاء. Advertisements فاز الإنتاج الحربي على الاتحاد السكندري 2/1 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة بينهما من الأسبوع العشرين للمسابقة، أحرز هدف الإنتاج الأول غنام محمد في الدقيقة 18 من عُمر اللقاء، وتعادل أحمد رفعت للاتحاد السكندري في الدقيقة 61 ، قبل أن يحرز ممادو نياز هدف فوز الانتاج في الدقيقة 95 ، بهذه النتيجة توقف رصيد الاتحاد عند النقظة 39 محتلاُ المركز الحادي عشر فيما رفع الإنتاج رصيده للنقطة 43 محتلاً المركز السابع. الإنتاج الحربي يفوز على الاتحاد السكندري 2/1 في الدوري العام السفير المصري يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء بالدار البيضاء أكد جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بنادى الزمالك أن فريقه لعب خمس مباريات في 15 يوماً وهو ما جعل اللاعبين يشعرون بالإجهاد، مؤكدا أنه يأمل ألا ينعكس ذلك على هذه مباراة الرجاء الهامة، وقال في تصريحات لموقع الكاف نواجه بطل المغرب الذي أهنئه على الفوز بلقب الدوري، مشيرا إلى أن الزمالك سيظهر بشخصيته وطموحه لأن هدفه هو الوصول للنهائي. باتشيكو: الزمالك سيظهر بشخصيته وطموحه أمام الرجاء وهدفنا الوصول للنهائى ألغيت المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا المستجد، التى كان من المقرر أن يخضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، وجميع أفراد البعثة المتواجدة حاليًا فى المغرب، فى إطار الاستعداد لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر. إلغاء مسحة كورونا الأولى لبعثة بيراميدز والاكتفاء بواحدة قبل مواجهة حوريا

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