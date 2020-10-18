شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة : أخطاء الدفاع قادت الاهلي لتحقيق فوز كبير أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل جمعة نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر حقق انتصار كبير ومستحق على الوداد المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا بسبب الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الأخير، وأضاف وائل جمعة ان فريق الوداد عادة يمثل صعوبة علي الاهلي وفوز مهم وفي وقته وعلى ما أعتقد لم ينجح الأهلي في الفوز على ملعب الوداد منذ فترة.

ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

كما قال خلال تصريحات تلفزيونية: الأهلي استغل أخطاء الوداد والحالة السيئة للوداد ونجح في حسم المباراة وكان من الممكن تسجيل أهداف أكثر خاصة في انفراد حسين الشحات السهل.

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تابع: موسيماني إضافة قوية للأهلي وشخصية تليق بالمباراة وقدم مباراة قوية ، مضيفا: أفشة ومعلول نجم المباراة وعملوا مجهود كبير وهذا لا يقلل من جهد باقي اللاعبين ومن بعدهم أجايي الذي ظهر تكتيكيا بشكل مميز.

شدد: موسيماني استطاع توظيف اللاعبين بشكل جيد ولما يكون فيه لاعبين بعيدين عن الصورة ويعيدهم للتألق مثل أفشة وأجايي اللي كان بعيد عن مستواه، موضحا أن الأهلي كان الأفضل بدنيا رغم الضغط الكبير بسبب ضغط المباريات بعد العودة من توقف كورونا ولكن موسيماني تعامل بشكل جيد.

أضاف: حالة التدوير بين ثلاثي وسط الملعب تعامل بها موسيماني بشكل جيد ولديه وفرة في الأجنحة والمهاجمين في وجود بادجي ومروان محسن.