شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على تقديم التهنئة للنادي الأهلي بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم، السبت، على مضيفه الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا. وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك الأهلي المصري.. وإن شاء الله التاسعة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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