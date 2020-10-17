شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يكتفي بالتعادل مع كروتوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طُرد فيدريكو كييزا في مباراته الأولى مع يوفنتوس وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لحامل اللقب الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع مستضيفه كروتوني الوافد الجديد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وحصل كييزا، الذي انضم إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا هذا الموسم، على طرد مباشر بعد تدخل عنيف على لوكا سياريني عند مرور ساعة من اللعب.

واعتقد يوفنتوس، الذي غاب عنه كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا، أنه حسم المباراة عندما هز ألفارو موراتا الشباك من مدى قريب في الدقيقة 77، لكن بعد مراجعة طويلة قرر حكم الفيديو المساعد إلغاء الهدف بسبب تسلل المهاجم الإسباني بفارق كعب قدم.

وتقدم كروتوني بركلة جزاء من سيمي في الدقيقة 12 لكن موراتا أدرك التعادل بعد ذلك بتسع دقائق بعد تمريرة من كييزا.

ويملك يوفنتوس، الساعي للقبه العاشر على التوالي في الدوري، ثماني نقاط من أربع مباريات، بينما حصد كروتوني أول نقطة له هذا الموسم.

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