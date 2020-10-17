شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يكتفي بالتعادل مع كروتوني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
طُرد فيدريكو كييزا في مباراته الأولى مع يوفنتوس وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لحامل اللقب الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع مستضيفه كروتوني الوافد الجديد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.
وحصل كييزا، الذي انضم إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا هذا الموسم، على طرد مباشر بعد تدخل عنيف على لوكا سياريني عند مرور ساعة من اللعب.
واعتقد يوفنتوس، الذي غاب عنه كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا، أنه حسم المباراة عندما هز ألفارو موراتا الشباك من مدى قريب في الدقيقة 77، لكن بعد مراجعة طويلة قرر حكم الفيديو المساعد إلغاء الهدف بسبب تسلل المهاجم الإسباني بفارق كعب قدم.
وتقدم كروتوني بركلة جزاء من سيمي في الدقيقة 12 لكن موراتا أدرك التعادل بعد ذلك بتسع دقائق بعد تمريرة من كييزا.
ويملك يوفنتوس، الساعي للقبه العاشر على التوالي في الدوري، ثماني نقاط من أربع مباريات، بينما حصد كروتوني أول نقطة له هذا الموسم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يكتفي بالتعادل مع كروتوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.