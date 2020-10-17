شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يوجه رسالة مؤثرة لزملائه وجمهور الزمالك قبل مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، رسالة إلى زملائه وجمهور القلعة البيضاء، بعد تأكد غيابه عن مواجهة الرجاء المغربي المقررة غدًا، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب «ساسي»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال، يعلم الله كم قاتلت عشان أكون معكم في المباراة، لكن الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل، وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم، وإن شاء الله البطولة في ميت عقبة.. السادسة زملكاوية بإذن الله».