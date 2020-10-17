شكرا لقرائتكم خبر عن «سيميوني»: لم أتحدث مع «كوندوجبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد دييجو سيميونى، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه لم يتحدث مع لاعب وسط فالنسيا جيفرى كوندوجبيا لينقل له اهتمامه بالانضمام للفريق، وأشار إلى أنه لا يتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا بفريقه، وتمنى التوفيق لتوماس بارتى في آرسنال. ويوجد لاعب فالنسيا من بين خيارات الروخيبلانكوس ليحل محل توماس في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة للأتلتى للتعاقد مع بديل للاعب الغانى.

وغادر توماس بارتى بعد دفع الشرط الجزائى في عقده (50 مليون يورو) لذلك حصل أتلتيكو على شهر إضافى (يبدأ من ذلك التوقيت) للتوقيع مع بديل، طالما أن هذا البديل في الدورى الإسبانى.

وفى مؤتمر صحفى عشية مواجهة سيلتا فيجو التي أقيمت أمس «السبت» في الجولة السادسة من الليجا، قال سيميونى عن لاعب وسط فالنسيا: «لم أتحدث مع كوندوجبيا. ولا أتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا معنا».

وأضاف المدرب الأرجنتينى أن «النادى دائما ما يتعامل مع كل الاحتمالات والمواقف، وإذا كانت في سبيل تحسين الفريق، ستكون دائما محل ترحيب».

وقال: «لا يمكننى الخوض في ذلك. تركيزى منصب على 22 يوما وسبع مباريات كلها مهمة».

ويتهم كوندوجبيا رئيس فالنسيا، أنيل مورثى بخداعه، في اتهام ربطته الإدارة برفض النادى لعرض من أتلتيكو مدريد من أجل اللاعب، لاعتباره غير مقبول.

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كما تحدث سيميونى عن رحيل توماس وقال: «أنا سعيد بكل شىء يختاره الرجال الذين أعطونى الكثير في النادى.. وجد صعوبة في أن يجد مكانا مستقرا داخل الفريق، لكنه لاعب استثنائى. بالتأكيد سوف يؤدى بشكل جيد في الفريق الذي اختار الذهاب إليه. نتمنى له الأفضل، لأننا نحبه كثيرا».