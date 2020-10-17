شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل مواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد في التاسعة من مساء اليوم، السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج». ويأتي تشكيل اليونايتد كالتالي.. حراسة المرمى: ديفيد دى خيا خط الدفاع: وان-بيساكا- ماجواير- لينديلوف- لوك شاو خط الوسط: ماكتومناى- فريد- برونو فيرنانديز خط الهجوم: دانييل جيمس- راشفورد- خوان ماتا Advertisements الوضع في مصر

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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