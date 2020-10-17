الأهلي المصري يضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

فاز الأهلي على مضيفه الوداد (2/0)، في المباراة التي جرت بملعب محمد الخامس، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وسجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و62 .

Advertisements

الشوط الأول دخل الأهلي المباراة مهاجما، وقدم إشارات قوية من البداية من رأسية ياسر ابراهيم الحنفي في الدقيقة الثانية، قبل أن تطلع الدقيقة الرابعة بخبر سار، عندما ارتكب يحيى جبران خطأ، استغله أفشة وانفرد بالحارس التكناوتي وسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة.

وبدأ الوداد شيئا فشيئا يدخل المباراة، ويحاول التهديد، وفي الدفبقة 16 الكرة تعود لأيمن الحسوني وسدد بقوة، لكنها مرت محادية لمرمى الحارس الشناوي.

ونجح الأهلي في استعادة سيطرته للمباراة، وفي الدقيقة 23 خطأ دفاعي من الوداد، الكرة تصل للشحات من الجنة اليمنى في مربع العمليات، ومرر كرة أرضية، لكن الحارس التكناوتي تدخل وأبعد الكرة بقدمه، دقيقة بعد هذه الفرصة، عاد محمد مروان وهدد من تسديدة مباغتة، حيث مرت الكرة قرب العارضة.