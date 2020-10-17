يوفنتوس المنقوص وبغياب رونالدو يكتفي بالتعادل امام كروتوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

انقاد ​يوفنتوس​ بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والمنقوص من لاعب الى تعادل مرير وبنتيجة 1 - 1 امام ​كروتوني​ الوافد الجديد في اللقاء الذي جمع الفريقان لحساب الجولة الرابعة من الكالتشيو.

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يوفنتوس دفع ثمن تهور نجمه الجديد فيديريكو كييزا الذي تلقى البطاقة الحمراء المباشرة بعد خطأ على لاعب كروتوني اضافة الى التعب والاجهاد اللذان ظهرا جليا على لاعبيه الدوليين بعد التوقف الدولي واكتفى بنقطة واحدة من اللقاء.

افتتح كروتوني التسجيل عبر اللاعب سيمون نوانكو من ركلة الجزاء د 12 وعادل موراتا النتيجة د 21.

يذكر ان موراتا سجل هدفا ثانيا في الشوط الثاني الغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة الى تقنية الفيديو.