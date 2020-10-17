برشلونة يتلقى خسارته الأولى لهذا الموسم على يد خيتافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

ضمن منافسات الجولة السادسة من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، فاز فريق ​خيتافي​ على ​برشلونة​ بهدف نظيف في المباراة التي جرت على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.



استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وحتى الدقائق الأولى من الشوط الثاني، إلا أن خيتافي تمكن من هز شباك برشلونة في الدقيقة 56 عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب خايمي ماتا.

وبهذه الخسارة، تراجع فريق رونالد كومان إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بينما ارتفع خيتافي إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط.