سيميوني: احببت ثنائية كوستا وسواريز وبايرن ميونيخ الاقوى في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

تحدث الارجنتيني دييغو ​سيميوني​ مدرب ​اتلتيكو مدريد​ بعد الفوز على ​سيلتا فيغو​ 2 - 0 وقال: "أحببت تواجد ​سواريز​ و​كوستا​ فهما يعطوننا القوة والوجود والشخصية في المنطقة بالطبع يمكنهما اللعب معًا مثل فالكاو وكوستا وفيا وكوستا".



وتابع: "عندما غادر كوستا بسبب الاصابة كنا بحاجة إلى أشخاص طويلة القامة في الشوط الأول خلقوا خطرًا لكن في الشوط الثاني لم يعد الأمر كذلك".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ قال: "سنواجه الفريق الأفضل في العالم من حيث القوة والضغط إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا ومن التواضع سنحاول إيجاد حلول لما عانينا منه اليوم في الشوط الأول".