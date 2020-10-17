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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيميوني: احببت ثنائية كوستا وسواريز وبايرن ميونيخ الاقوى في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
تحدث الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد بعد الفوز على سيلتا فيغو 2 - 0 وقال: "أحببت تواجد سواريز وكوستا فهما يعطوننا القوة والوجود والشخصية في المنطقة بالطبع يمكنهما اللعب معًا مثل فالكاو وكوستا وفيا وكوستا".
وتابع: "عندما غادر كوستا بسبب الاصابة كنا بحاجة إلى أشخاص طويلة القامة في الشوط الأول خلقوا خطرًا لكن في الشوط الثاني لم يعد الأمر كذلك".
وعن مواجهة بايرن ميونيخ قال: "سنواجه الفريق الأفضل في العالم من حيث القوة والضغط إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا ومن التواضع سنحاول إيجاد حلول لما عانينا منه اليوم في الشوط الأول".
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