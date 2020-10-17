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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كومان: سنحاول التعاقد مع فينالدوم مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
أشار المدرب رونالد كومان إلى أن برشلونة سيحاول مرة أخرى ضم اللاعب جورجينيو فينالدوم من ليفربول ومهاجم ليون ممفيس ديباي في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني.
وقال كومان: "كان اهتمامنا بـ فينالدوم منفصلًا عن مستقبل ليونيل ميسي. أعتقد أن فريقنا يمكنه الاستفادة منه. بإمكان فينالدوم الوصول إلى المرمى بشكل رائع من خط الوسط، يمكنه حقًا إضافة شيء للفريق".
وأضاف: "لكن الوضع المالي كان معروفًا للنادي، وكان مركزه في نهاية المطاف أقل أهمية من الظهير الأيمن أو مركز المهاجم على سبيل المثال. أردنا ممفيس لأنه لاعب رائع ولديه صفات نفتقدها في رأيي".
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