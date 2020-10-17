كومان: سنحاول التعاقد مع فينالدوم مرة أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

أشار المدرب رونالد ​كومان​ إلى أن ​برشلونة​ سيحاول مرة أخرى ضم اللاعب جورجينيو ​فينالدوم​ من ليفربول ومهاجم ليون ممفيس ​ديباي​ في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني.



وقال كومان: "كان اهتمامنا بـ فينالدوم منفصلًا عن مستقبل ليونيل ميسي. أعتقد أن فريقنا يمكنه الاستفادة منه. بإمكان فينالدوم الوصول إلى المرمى بشكل رائع من خط الوسط، يمكنه حقًا إضافة شيء للفريق".

وأضاف: "لكن الوضع المالي كان معروفًا للنادي، وكان مركزه في نهاية المطاف أقل أهمية من الظهير الأيمن أو مركز المهاجم على سبيل المثال. أردنا ممفيس لأنه لاعب رائع ولديه صفات نفتقدها في رأيي".