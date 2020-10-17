شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة سيرجيو راموس قبل اسبوع من الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 تلقى نادي ​ريال مدريد​ ضربتين موجعتين في لقاء قادش ضمن الجولة السادسة من الليغا الاسبانية.

فلن تكن الخسارة 0 - 1 هي الضربة الوحيدة بل تعرض القائد اللاعب الدولي الإسباني ​سيرجيو راموس​ لإصابة أجبرته على عدم استكمال المباراة. Advertisements وكان لوزانو لاعب قادش قد تدخل بشكل قوي على راموس مع اقتراب نهاية الشوط الأول ولكن قائد الميرنغي أكمل المباراة بشكل طبيعي. ومع بداية الشوط الثاني أجرى زيدان تغييرًا بين شوطي المباراة بإخراج راموس ودفع إيدير ميليتاو بدلًا منه. يذكر ان ريال مدريد يواجه برشلونة الاسبوع المقبل في كلاسيكو الارض.

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