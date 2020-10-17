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بايرن ميونيخ يحتل المركز الثاني بعد رباعية ارمينيا بيليفيلد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

ضمن منافسات الجولة الرابعة من ​الدوري الألماني​ لكرة القدم، حقق ​بايرن ميونيخ​ فوزا سهلا على فريق أرمينيا بيليفيلد بنتيجة 4-1 على ملعب شوكوأرينا.

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تمكن الألماني توماس مولر من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ليضيف القناص البولندي روبرت ​ليفاندوفسكي​ الهدف الثاني للعملاق البافاري في الدقيقة 26، والهدف الثالث في الوقت الإضافي للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استطاع مولر إضافة الهدف الرابع لبطل أوروبا في الدقيقة 51.

في المقابل، سجل اللاعب ريتسو دوان هدف أرمينيا الوحيد في الدقيقة 59.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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