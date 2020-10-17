شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الليغا: ريال مدريد الباهت يسقط امام قادش المفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 سقط نادي ​ريال مدريد​ بشكل مفاجىء امام الوافد الجديد قادش بنتيجة 1 - 0 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة السادسة من الليغا الاسبانية.

Advertisements بهذا الفوز رفع قادش مفاجأة هذا الموسم رصيده الى 10 نقاط وتساوى مع ريال مدريد وغرناطة في صدارة الليغا لهذا الموسم. الريال قدم اداءا باهتا وبدا التعب بشكل كبير على نجومه كروس ومودريتش اضافة الى مشاركة ناتشو وفاسكيز بعد غياب طويل واصابة سيرجيو راموس كلها امور جعلت الميرنغي البطل غائب عن المواجهة واستحق الخسارة واستحق قادش الفوز المفاجىء. سجل اللاعب انتوني لوزانو هدف اللقاء الوحيد د 16 من عمر المواجهة بينما حال القائم والتسلل عائقا في تسجيل الريال لاي هدف.

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