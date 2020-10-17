مانشستر سيتي يتخطى ارسنال بهدف يتيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

ضمن منافسات الجولة الخامسة من ​الدوري الإنكليزي​ لكرة القدم، حقق فريق ​مانشستر سيتي​ فوزا صعبا على ضيفه ​أرسنال​ بنتيجة 1-0 على ملعب الاتحاد.

Advertisements

شهد الشوط الأول من المباراة سيطرة شبه تامة لفريق بيب غوارديولا، حتى تمكن اللاعب الإنكليزي رحيم ستيرلينغ من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 23.

وقد شهدت المباراة فرص لفريق المدرب مايكل أرتيتا، لكن الغانرز فشل في هز الشباك لتنتهي المباراة بفوز السيتي.

وبهذا الفوز أصبح مانشستر سيتي في المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 7 نقاط.