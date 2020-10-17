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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يتخطى ارسنال بهدف يتيم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على ضيفه أرسنال بنتيجة 1-0 على ملعب الاتحاد.
شهد الشوط الأول من المباراة سيطرة شبه تامة لفريق بيب غوارديولا، حتى تمكن اللاعب الإنكليزي رحيم ستيرلينغ من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 23.
وقد شهدت المباراة فرص لفريق المدرب مايكل أرتيتا، لكن الغانرز فشل في هز الشباك لتنتهي المباراة بفوز السيتي.
وبهذا الفوز أصبح مانشستر سيتي في المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 7 نقاط.
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