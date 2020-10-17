زلاتان يقود الميلان لحسم ديربي الغضب وسقوط مدوي للاتسيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

قاد السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش فريقه ميلانو لحسم ديربي الغضب امام الجار الانتر بعد ان سجل هدفي الفوز لفريقه في اللقاء الذي انتهى 2 - 1 لحساب الجولة الرابعة من الكالتشيو.



بهذا الفوز بالديربي يكمل الميلان مشواره الناجح هذا الموسم بعد ان حقق انتصاره الرابع من اربع مباريات ليبقى في الصدارة وحيدا ب 12 نقطة.

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اللقاء كعادته كان ناريا بين الطرفين وتميز من الانتر البلجيكي لوكاكو فيما اعتمد الميلان على الهجمات المرتدة.

سجل هدفا الميلان ابراهيموفيتش د 13 على دفعتين بعد ان تصدى هاندانوفيتش للركلة وتابعها السويدي في المرمى واضاف الثاني د 16 بعد تمريرة مميزة من لياو بينما كان هدف الانتر من نصيب لوكاكو د29.

في لقاء ثان اكمل ​لاتسيو​ موسمه المهزوز وسقط مرة جديدة واتت امام ​سامبدوريا​ وبنتيجة 3 - 0.سجل اهداف ابناء المدرب رانييري كل من كوالياريلا د 32 واوجيللو د 41 ودامسغارد د 74.