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زلاتان يقود الميلان لحسم ديربي الغضب وسقوط مدوي للاتسيو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

قاد السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش فريقه ميلانو لحسم ديربي الغضب امام الجار الانتر بعد ان سجل هدفي الفوز لفريقه في اللقاء الذي انتهى 2 - 1 لحساب الجولة الرابعة من الكالتشيو.

بهذا الفوز بالديربي يكمل الميلان مشواره الناجح هذا الموسم بعد ان حقق انتصاره الرابع من اربع مباريات ليبقى في الصدارة وحيدا ب 12 نقطة.

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اللقاء كعادته كان ناريا بين الطرفين وتميز من الانتر البلجيكي لوكاكو فيما اعتمد الميلان على الهجمات المرتدة.

سجل هدفا الميلان ابراهيموفيتش د 13 على دفعتين بعد ان تصدى هاندانوفيتش للركلة وتابعها السويدي في المرمى واضاف الثاني د 16 بعد تمريرة مميزة من لياو بينما كان هدف الانتر من نصيب لوكاكو د29.

في لقاء ثان اكمل ​لاتسيو​ موسمه المهزوز وسقط مرة جديدة واتت امام ​سامبدوريا​ وبنتيجة 3 - 0.سجل اهداف ابناء المدرب رانييري كل من كوالياريلا د 32 واوجيللو د 41 ودامسغارد د 74.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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