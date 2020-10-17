شكرا لقرائتكم جمعة: الأهلي ارتضى بهدف واحد في الشوط الأول أمام الوداد.. وسيكازوي حكم مشبوه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى وائل جمعة نجم الأهلي السابق أن لاعبي الأهلي كان بإمكانهم تسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول ولكنهم ارتضوا بهدف أفشة.
قال خلال تصريحات تلفزيونية: هناك أخطاء في دفاع الأهلي خاصة من ناحية محمد هاني بعدما نجح إسماعيل الحداد في التحصل على أكثر من لعبة من هذه الجبهة.
تابع: أفضل سيناريو للأهلي أن يستغل الأخطاء الدفاعية للوداد وعدم استقبال أهداف في الشوط الثاني، مشددا على أن سيكازوي حكم مشبوه وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة.
شدد: أخشى من طرد أي لاعب في الأهلي خاصة من حصلوا على انذار في الشوط الول مثل اليود يانج.
أضاف: محمد هاني نقطة الضعف الأبرز في صفوف الأهلي بالشوط الأول وتفوق عليه إسماعيل الحداد طوال الشوط الأول.
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