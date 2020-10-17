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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
يخوض الأهلي مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر في التاسعة مساء، باستاد القاهرة.
موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
من ناجية أخرى، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الأخير بالمغرب استعدادًا لمواجهة نظيره الوداد، في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ السبت على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيافيما واصل محمود كهربا، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على تخصيص بعض الفقرات الفنية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لخوض مباراة الغد.
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