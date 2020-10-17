شكرا لقرائتكم جمعة: الأهلي استغل أخطاء الوداد.. وموسيماني إضافة قوية للأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن وائل جمعة نجم الأهلي السابق بأن الفريق الأحمر حقق انتصار كبير ومستحق على فريق بيكون صعب علينا وفوز مهم وفي وقته وعلى ما أعتقد لم ينجح الأهلي في الفوز على ملعب الوداد منذ فترة.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: الأهلي استغل أخطاء الوداد والحالة السيئة للوداد ونجح في حسم المباراة وكان من الممكن تسجيل أهداف أكثر خاصة في انفراد حسين الشحات السهل.

تابع: موسيماني إضافة قوية للأهلي وشخصية تليق بالمباراة وقدم مباراة قوية ، مضيفا: أفشة ومعلول نجم المباراة وعملوا مجهود كبير وهذا لا يقلل من جهد باقي اللاعبين ومن بعدهم أجايي الذي ظهر تكتيكيا بشكل مميز.

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شدد: موسيماني استطاع توظيف اللاعبين بشكل جيد ولما يكون فيه لاعبين بعيدين عن الصورة ويعيدهم للتألق مثل أفشة وأجايي اللي كان بعيد عن مستواه، موضحا أن الأهلي كان الأفضل بدنيا رغم الضغط الكبير بسبب ضغط المباريات بعد العودة من توقف كورونا ولكن موسيماني تعامل بشكل جيد.

أضاف: حالة التدوير بين ثلاثي وسط الملعب تعامل بها موسيماني بشكل جيد ولديه وفرة في الأجنحة والمهاجمين في وجود بادجي ومروان محسن.