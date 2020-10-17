شكرا لقرائتكم موسيماني: تصدي الشناوي لركلة الجزاء أعطانا الثقة.. وكنت أتمنى تسجيل أهداف أكثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الغالي الذي حققه فريقه على الوداد المغربي بثنائية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد ان يعود في المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف.

شدد: حارسنا _ محمد الشناوي_ كان متألق وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثاني في الشوط الثاني من المباراة.

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أوضح: التنظيم التكتيكي كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث او رابع ولكن لم نغتنم الفرصة.

أردف: خط وسط الميدان كان ناجحا وابلوا بلاءا حسنا في المباراة ولم نرتكب اية أخطاء في محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي.

أضاف: كنت أتمنى تسجيل اهداف اكثر ولكن اشكر اللاعبين على هذا الأداء الذي قدموه في مباراة الوداد.