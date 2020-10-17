شكرا لقرائتكم الخطيب يصل مركب محمد الخامس لمؤازرة الأهلي أمام الوداد المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى ملعب مركب محمد الخامس لمؤازرة الفريق الأحمر ضد الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة الوداد المغربى المُقرر لها التاسعة مساء اليوم، ، باستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن ، ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ.

و أعلن الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المُقرر لها التاسعة مساء اليوم، ، باستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حارس المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران.

خط الوسط: إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني.

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خط الهجوم: بديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.

في المقابل يدخل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم: محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن ، ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ.



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