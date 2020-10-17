شكرا لقرائتكم بطاقة حمراء وهدف ملغي يجبران يوفنتوس على التعادل مع كروتوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - طُرد فيدريكو كييزا في مباراته الأولى مع يوفنتوس وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لحامل اللقب الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع مستضيفه كروتوني الوافد الجديد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.
وحصل كييزا، الذي انضم إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا هذا الموسم، على طرد مباشر بعد تدخل عنيف على لوكا سياريني عند مرور ساعة من اللعب.
واعتقد يوفنتوس، الذي غاب عنه كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا، أنه حسم المباراة عندما هز ألفارو موراتا الشباك من مدى قريب في الدقيقة 77 لكن بعد مراجعة طويلة قرر حكم الفيديو المساعد إلغاء الهدف بسبب تسلل المهاجم الإسباني بفارق كعب قدم.
وتقدم كروتوني بركلة جزاء من سيمي في الدقيقة 12 لكن موراتا أدرك التعادل بعد ذلك بتسع دقائق بعد تمريرة من كييزا.
ويملك يوفنتوس، الساعي للقبه العاشر على التوالي في الدوري، ثماني نقاط من أربع مباريات بينما حصد كروتوني أول نقطة له هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر بطاقة حمراء وهدف ملغي يجبران يوفنتوس على التعادل مع كروتوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.