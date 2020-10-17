شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع قدماً في نهائي أفريقيا بثنائية نظيفة في الوداد بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط مُبكراً واسفر الضغط عن هدف سجله محمد مجدي قفشة اذلى إستغل خطأ ساذج من مدافع الوداد وإستخلص الكرة وسجل هدفاً للأحمر بعده نشط أداء الوداد كما حافظ الأهلي على خطورته.

حاول الفريق المغربي تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي وسدد الحداد كرة قوية جاءت بجوار القائم.

بمرور الوقت نشط أداء الوداد وإستحوذ على مجريات اللقاء شن لاعبيه أكثر من هجمة على مرمى الشناوي في ظل عدم التفاهم بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم الأمر الذى منح الفرصة للاعبو الوداد بتشكيل خطورة أكثر من مرة.

Advertisements

ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 20 وبعدها نال يحيى عطية الله لاعب الوداد بطاقة صفراء للخشونة أيضاً.

واصل الوداد سيطرته على اللقاء وسط تراجع الأهلي بدون مُبرر وأحتسب الحكم الزامبي سيكازوي ضربة للوداد بعدما قام محمد الشناوي بعرقلة لاعب الوداد وتم اللجوء لتقينة الفار التي تأكيد قرار الحكم لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لركلة الجزاء التي سددها بديع أووك بعدما تصدى لها على مرتين في الدقيقة 43 ، وبعدها نشط الاهلي لكن الشوط ينتهي بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بمشاركة حمدي فتحي بدلاً من ديانج وحاول صاحب الأرض العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل مع محاولات أهلاوية لتسجيل هدف ثانً.

وضغط الوداد بكل قوة ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 57 وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي بعدما أنفرد بمرمى حارس الوداد تماماً لكنه سددها بغرابة في "جسد" الحارس.

عاد الاهلي بهجمة خطرة عن طريق أجاي الذى راوغ دفاع الوداد وسدد كرة أرتطمت بـ"يد" أحد لاعبي الدفاع ليحتسب الحكم الزامبي ضربة جزاء يُسجل منها على معلول هدف ثاني للأهلي في الدقيقة الـ62.

وغادر مروان محسن وشارك جيرالدو وحاول الفريق المغربي العودة للمباراة بشكل واضح وشارك أحمد الشيخ في الدقيقة 85 بدلاً من حسين الشحات ونال جيرالدو بطاقة صفراء للخشونة مع لاعب الوداد ، وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز هام للأهلي بثنائية نظيفة.