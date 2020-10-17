شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتابع مباراة الأهلى والوداد فى فندق الإقامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة، على متابعة مباراة الأهلى والوداد المغربى المقامة حاليا فى ذهاب قبل نهائى دورى أبطال افريقيا ، من داخل فندق الاقامة حيث يقيم المنتخب معسكرا استعدادا لتصفيات أمم افريقيا للشباب 2021، وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد المغربي المقامة حالياً على إستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الأهلي بهدف نظيف .



منتخب الشباب يتابع المباراة



منتخب الشباب

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن ، ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ.

فيما تضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.

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جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط مُبكراً واسفر الضغط عن هدف سجله محمد مجدي قفشة اذلى إستغل خطأ ساذج من مدافع الوداد وإستخلص الكرة وسجل هدفاً للأحمر بعده نشط أداء الوداد كما حافظ الأهلي على خطورته.

حاول الفريق المغربي تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي وسدد الحداد كرة قوية جاءت بجوار القائم.

بمرور الوقت نشط أداء الوداد وإستحوذ على مجريات اللقاء شن لاعبيه أكثر من هجمة على مرمى الشناوي في ظل عدم التفاهم بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم الأمر الذى منح الفرصة للاعبو الوداد بتشكيل خطورة أكثر من مرة.

ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 20 وبعدها نال يحيى عطية الله لاعب الوداد بطاقة صفراء للخشونة أيضاً.

واصل الوداد سيطرته على اللقاء وسط تراجع الأهلي بدون مُبرر وأحتسب الحكم الزامبي سيكازوي ضربة للوداد بعدما قام محمد الشناوي بعرقلة لاعب الوداد وتم اللجوء لتقينة الفار التي تأكيد قرار الحكم لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لركلة الجزاء التي سددها بديع أووك بعدما تصدى لها على مرتين في الدقيقة 43 ، وبعدها نشط الاهلي لكن الشوط ينتهي بتقدم الاهلي بهدف نظيف.