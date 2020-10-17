شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يحافظ على التقدم بهدف أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ فريق الأهلي على تقدمه بهدف نظيف على الوداد المغربي بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمعهما حالياً ، السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يخوضها الأهلي بدافع تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في لقاء العودة يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن ، ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ.

فيما تضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.

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جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط مُبكراً واسفر الضغط عن هدف سجله محمد مجدي قفشة اذلى إستغل خطأ ساذج من مدافع الوداد وإستخلص الكرة وسجل هدفاً للأحمر بعده نشط أداء الوداد كما حافظ الأهلي على خطورته.

حاول الفريق المغربي تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي وسدد الحداد كرة قوية جاءت بجوار القائم.