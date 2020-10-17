فرجانى ساسى يدعم زملائه قبل مواجهة الرجاء: قاتلت لأكون معكم ولكن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على توجيه رسالة دعم إلى زملائه قبل مباراة الرجاء البيضاوى المقرر إقامتها غداً الأحد ضمن منافسات الدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا، وكتب ساسى عبر حسابه على تويتر:كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال يعلم الله كم قاتلت عشان اكون معكم في مباراة لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة #السادسة_زملكاوية باذن الله.



فرجانى ساسى

وخرج التونسى فرجانى ساسى، مدافع وسط الزمالك، من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأبيض قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد الأحد بملعب محمد الخامس بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا وعزله بإحدى غرف الفندق الذى يقيم فيه الفريق.

فرجانى ساسى انضم لمعسكر المنتخب التونسى الذى أقام مباراتين وديتين طبقا للأجندة الدولية الموضوعة من الاتحاد الدولى، إلا أنه خالط بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وهو ما جعله يعزل نفسه بعد ظهور عينة إيجابية، وفور الاطمئنان عليه غادر اللاعب فورا متوجها إلى المغرب للانضمام لبعثة الزمالك، وقام بعمل أكثر من عينة جاءت إحداها إيجابية ليستقر الأمر على بقائه منعزلاً فى إحدى غرف الفندق، خاصة أن حالته فى تحسن مستمر.

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وأصدرت بعثة الزمالك بيانا أكدت فيه أن المسحة الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه .

ودارت اتهامات متبادلة بين الجهاز الطبي للزمالك والجهاز الطبي للمنتخب التونسى حيث كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس عن أن مسحة كورونا التي خضع لها فرجاني ساسي في تونس كانت سلبية ، وأن المسحة في المغرب جاءت إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضعت لها في تونس

كما أكدت قنفود أن ساسي فوجئ بأن عينته إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس وتم إجباره على الخروج من الفندق من باب العاملين بشكل لا يليق باللاعب .

في الوقت الذى أكد فيه مسئولو بعثة الزمالك أن الإتحاد التونسى لم يرد على المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها اللاعب مع المنتخب .