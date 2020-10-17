على فرج يتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش ويستعيد صدارة التصنيف العالمى

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وفاز على فرج على طارق مؤمن بثلاثة أشواط فى مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:11-8, 11-3, 11-4.
بهذه النتيجة استعاد البطل المصرى صدارة التصنيف العالمي، التى فقدها فى فبراير الماضى، بعد 9 أشهر فقط من هيمنة محمد الشوربجى عليها بداية من فبراير الماضى وحتى أكتوبر الجارى، حيث امتنع الشوربجى عن المشاركة فى البطولة الجارية.
وكانت البطلة المصرية نور الشربينى قد توجت بلقب السيدات، وفازت الشربينى بثلاثة أشواط مقابل نظيفة على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-9, 11-6.
بهذه النتيجة استعادت البطلة المصرية صدارة التصنيف العالمى للاسكواش التى فقدتها فى ديسمبر 2018، لصالح البطلة المعتزلة رنيم الوليلى، عندما ودعت بطولة هونج كونج من ربع النهائى، قبل أن تستعيد الصدارة بعد 23 شهراً متتالياً.
وكان، طارق مؤمن قد فاز على مواطنه مروان الشوربجى المصنف السابع عالمياً فى مباراة الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ستغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 11-6, 3-11, 13-11, 11-6.
فيما أنهى على فرج المصنف الثانى عالمياً، مغامرة مصططفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين والمصنف الـ 18 عالمياً، ليفوز عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-3, 11-7, 12-14, 11-4.
وفى منافسات السيدات، تخطت نور الشربينى مواطنتها نور الطيب المصنفة الرابعة، وفازت نوران جوهر على مواطنتها هانيا الحمامى المصنفة السابعة.
يذكر أن كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة والمصنف الثالث على العالم وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، قد ودع منافسات النسخة الحالية من دور الـ32 على يد زميله مازن هشام، بينما تحمل البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لقب النسخة الماضية عن السيدات.
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