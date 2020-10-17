شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش ويستعيد صدارة التصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصرى على فرج المصنف الثانى عالمياً بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، والتى استضافتها أهرامات الجيزة كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش، وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً.

وفاز على فرج على طارق مؤمن بثلاثة أشواط فى مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:11-8, 11-3, 11-4.

بهذه النتيجة استعاد البطل المصرى صدارة التصنيف العالمي، التى فقدها فى فبراير الماضى، بعد 9 أشهر فقط من هيمنة محمد الشوربجى عليها بداية من فبراير الماضى وحتى أكتوبر الجارى، حيث امتنع الشوربجى عن المشاركة فى البطولة الجارية.

وكانت البطلة المصرية نور الشربينى قد توجت بلقب السيدات، وفازت الشربينى بثلاثة أشواط مقابل نظيفة على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-9, 11-6.

بهذه النتيجة استعادت البطلة المصرية صدارة التصنيف العالمى للاسكواش التى فقدتها فى ديسمبر 2018، لصالح البطلة المعتزلة رنيم الوليلى، عندما ودعت بطولة هونج كونج من ربع النهائى، قبل أن تستعيد الصدارة بعد 23 شهراً متتالياً.

Advertisements