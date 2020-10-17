على معلول يسجل الهدف الثانى للأهلى أمام الوداد من ركلة جزاء فى الدقيقة 62

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرزعلى معلول الهدف الثاني للنادي الأهلي من ركلة الجزاء بالدقيقة 62 في مرمى الوداد المغربي خلال المواجهة المقامة بينهما حالياً باستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر بهدفين دون رد.
وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة الوداد المغربى، ويضم تشكيل الأهلي كلاً من في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع : ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة، ومروان محسن.
ويدخل الأهلي مواجهة الوداد وهو منقوص من عدد كبير من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبى الدفاع محمود متولى ورامى ربيعة، فى الوقت الذى ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسى محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.
وحذر موسيمانى مدافعى الأهلى من خطورة رباعى هجوم الوداد وليد الكرتى وإسماعيل الحداد وبديع أووك و كازادى كاسينجو، مطالباً لاعبى الوسط بمساعدة الدفاع لإيقاف خطورة مهاجمى الفريق المغربى قبل الوصول لمناطق الخطورة الحمراء.
وفرض موسيمانى سياجاً من السرية على تدريبات الفريق منذ وصوله المغرب لمنع تسريب الخطة للمعسكر الأخر، فى الوقت الذى أجرت بعثة الأهلى 3 مسحات طبية حتى الأن تنفيذا لتعليمات الاتحاد الافريقى الكاف بسبب تداعيات فيروس كورونا، فى الوقت الذى شدد الجهاز الطبى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، خاصة وأن مباراة الذهاب ستقام بعد 6 أيام فقط فى القاهرة ويحتاج الفريق لجهود كل لاعب.
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