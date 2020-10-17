وفد المقاولون بالمغرب يزور بعثة الزمالك ويهدى درع الشركة لتيجانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من شركة المقاولون بالمغرب بعثة الزمالك بمقر إقامتها بكازابلانكا للاطمئنان على أحوال البعثة البيضاء قبل مواجهة الرجاء غدا ، وضم وفد شركة المقاولون العرب بالمغرب المهندس مصطفى أنور مدير عام شركة المقاولون العرب والمهندس عادل أحمد مدير الإدارة الفنية والمهندس محمد مصطفى مدير المشروعات . والتقى الوفد بإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة بالمغرب واللواء علاء مقلد والكابتن حمادة أنور عضوا المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك ونقلوا لهم دعم الشركة ووضع امكانياتها تحت أمرهم تقديرا لعراقة نادي الزمالك ودوره المجتمعى والوطنى والرياضى . Advertisements واهدي وفد المقاولون فى نهاية الزيارة درع الشركة لإسماعيل يوسف رئيس بعثة الزمالك فى المغرب والتقطوا الصور التذكارية مع مسئولو القلعة البيضاء متمنين للفريق الفوز فى موقعة الرجاء البيضاوي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا .

أمير مرتضى ووفد شركة المقاولون بالمغرب



تيجانا و مسئول شركة المقاولون العرب بالمغرب



مسئولي الزمالك و وفد المقاولون



وفد المقاولون يزور الزمالك بالمغرب

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