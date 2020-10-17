شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة : محمد هاني نقطة ضعف الأهلي أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق أن لاعبي الأهلي كان بإمكانهم تسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول ولكنهم ارتضوا بهدف محمد مجدي أفشة ، و أضاف جمعه خلال تصريحات تلفزيونية: هناك أخطاء في دفاع الأهلي خاصة من ناحية محمد هاني بعدما نجح إسماعيل الحداد في التحصل على أكثر من لعبة من هذه الجبهة.

أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد المغربي المقامة حالياً على إستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الأهلي بهدف نظيف ، ويخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن ، ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ. فيما يضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو. أضاف وائل جمعه أن محمد هاني نقطة الضعف الأبرز في صفوف الأهلي بالشوط الأول وتفوق عليه إسماعيل الحداد طوال الشوط الأول. Advertisements

تابع وائل جمعه أن أفضل سيناريو للأهلي هو استغلال الأخطاء الدفاعية للوداد وعدم استقبال أهداف في الشوط الثاني ، مضيفا : " أخشى من طرد أي لاعب في الأهلي خاصة من حصلوا على انذار في الشوط الول مثل اليود يانج.