شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يستعيد صدارة الاسكواش بعد 9 أشهر من هيمنة الشوربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة المصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، صدارة التصنيف العالمى بعد 9 أشهر من هيمنة محمد الشوربجى عليه منذ فبراير الماضى، وذلك بعد تتويجه ببطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، والتى استضافتها أهرامات الجيزة كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش، وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً.

بهذه النتيجة استعاد البطل المصرى صدارة التصنيف العالمي، التى فقدها فى فبراير الماضى، بعد 9 أشهر فقط من هيمنة محمد الشوربجى عليها بداية من فبراير الماضى وحتى أكتوبر الجارى، حيث امتنع الشوربجى عن المشاركة فى البطولة الجارية.

وفاز على فرج على طارق مؤمن بثلاثة أشواط فى مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:11-8, 11-3, 11-4.

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